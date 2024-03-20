مصرع 12 عاملا فى انفجار بمنجم للفحم جنوب غربى باكستان

إسلام آباد (أ ش أ)

لقى 12 من عمال المناجم مصرعهم، فى انفجار وقع داخل منجم للفحم بإقليم بلوشستان جنوب غربى باكستان.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ 8 عمال بينما يعكف المحققون على معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف - في بيان - عن حزنه لمقتل الضحايا.

يذكر أنه عادة ما يتم تجاهل معايير السلامة في صناعة تعدين الفحم في باكستان؛ مما يؤدي إلى وقوع حوادث وانفجارات تقتل العشرات من عمال المناجم كل عام.

وفى وقت سابق، أعلن مسئولون فى الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار ضخم داخل منجم للفحم فى منطقة "زاردالو" فى مقاطعة "هارانى" بإقليم "بلوشستان" جنوب غربى البلاد، مما أدى إلى محاصرة 18 عاملا.

ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية عن المسئولين قولهم:"إن 10 من عمال المناجم كانوا يعملون فى المنجم عندما وقع الانفجار القوي، حيث انهار جزء كبير من المنجم، وأدى إلى احتجاز 10 عمال داخل المنجم".

وأشار المسئولون إلى أنه بعد الحادث، دخلت مجموعة من عمال المناجم المحليين لإنقاذ العمال المحاصرين، لكن تم محاصرتهم هناك أيضًا.

وقالت مديرية كبير مفتشي المناجم إن الفرق بدأت عملية إنقاذ.