مسئول روسى: القضاء على القوات الفرنسية فى أوكرانيا أولوية ومهمة مجيدة

موسكو (أ ش أ)

حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى ميدفيديف، فرنسا من إرسال قواتها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيكون القضاء على هذه القوات أولوية ومهمة مجيدة للقوات الروسية.

وقال ميدفيديف عبر صفحته في (تليجرام) اليوم الأربعاء:" إن هؤلاء الأشخاص البائسون سنعتبرهم جزءاً من قوات تدخل في أوكرانيا، وسيكون القضاء عليهم أولوية ومهمة مجيدة لقواتنا المسلحة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي:" بالنسبة إلى فرنسا سيكون هذا بمثابة مقصلة وبالنسبة للآخرين في أوروبا سيكون درسا جيدا"، منوها بأنه سيكون من الجيد أن ترسل فرنسا فوجين إلى أوكرانيا ليكون سحقهما مهمة سهلة وغير صعبة.

من جانب أخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير الدفاعات الجوية الروسية لأربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة "ساراتوف" وواحدة أخرى في سماء مقاطعة "بيلجورود".

وذكر بيان مقتضب للدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية.

وأضاف البيان :"لقد تمكنت وسائط الدفاع الجوى الروسية المناوبة من تدمير 5 طائرات بدون طيار أوكرانية، واحدة فوق مقاطعة "بيلجورود" و4 فوق مقاطعة سارتواف".