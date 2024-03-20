مركز المناخ ينصح المزارعين فى الوجه البحرى بعدم ري القمح حتى الجمعة

كتبت أسماء نصار

طالب الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين بوقف ري القمح في مناطق الوجه البحري خاصة شمال الدلتا من اليوم وحتى الجمعة.

وينصح فهيم المزارعين بتأجيل زراعة العروة الصيفي لمحاصيل "الذرة – القطن – الصويا " وعدم استعجال كشف بلاستيك الانفاق وتدعيم التزهير والتلقيح والاخصاب لأشجار الفاكهة و الاستعداد لموجة اخرى من امراض الندوات والبياض والتبقعات.

أضاف فهيم أن الجو مثالي للمحاصيل فى نهاية العمر مثل القمح والفول البلدي والشعير والطبية العطرية والمحاصيل الارضية " البطاطس - البنجر - البصل - الثوم".

كما أضاف فهيم أن الطقس الحالى مثالي للامراض المحبة للجو المتذبذب "ندوات ولفحات وتبقعات وبياض دقيقي " و غير مثالي للفاكهة في بداية الموسم و للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة وخضر الأنفاق.

وأشار فهيم إلى أن هناك عودة للأجواء الباردة ليلاً مرة أخرى خلال طقس نهاية الأسبوع " الأربعاء- الخميس- الجمعة" مع زيادة فرق حرارة الليل والنهار، و هبات قوية للرياح المتفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا "كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية – شمال البحيرة – الإسكندرية -بورسعيد " وانعدام فرص الأمطار.