مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية أمام المحكمة: جاهز للعقاب.. فيديو

الدقهلية شريف الديب – محمد الحبشى

قرر المستشار مجدى قاسم رئيس محكمة جنايات المنصورة والذى ينظر قضية المدرس المتهم بإنهاء حياة طالبه وشطر جثمانه لـ 3 اجزاء، انتداب محام للدفاع عن المتهم، وذلك بعد رفض المتهم حضور محام للدفاع عنه.

وقرر قاض المحاكمة المستشار مجدى قاسم إخراج المتهم محمد، ع، ال، صاحب 26 عاما، من داخل القفص وامتثاله امام هيئة محكمة جنايات المنصورة، لسماع اقواله وذلك بعد وضعه داخل قفص الاتهام، داخل قاعة المحكمة، والتى تنظر اولى جلساته اليوم، بعد أن أنهى حياة طالبه وشطر جثمانه إلى 3 أجزاء بمركز الستامونى بالدقهلية.

واعترف المتهم تفصيليا بارتكابه الجريمة بكل تفاصيلها، حيث خطط لإنهاء حياه الطالب، وانه فقط هو المسئول عنها دون مساعده أو مشاركة من أى شخص آخر.

وقال المتهم خلال حديثه مع قاض المحاكمة: "جاهز لأنال العقاب، لان الجميع مصدوم من فعلتى، وانا كذلك، لابد أن انال عقابى كى اتخلص من الذنب الذى ارتكبته ".

وقام القاض برفع الجلسة والتأجيل لجلسة 21 ابريل، لانتداب محامى للدفاع عن المتهم، وسماع مرافعه النيابة، واستكمال محاكمة المتهم، وترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستامونى، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا، لأحداث أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب طلبا لفدية، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، إلى ثبوت اتهامِه بجناية قتل الطفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ وذلكَ لرغبته فى الحصول على فدية من ذَويه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسًا خاصًا، وما أن علِمَ بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية –بعد شطره نصفيْن-، ثم طلب من ذويه فديةً مالية.

وأقر المتهم تفصيًلا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِ الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها، حيثُ انتقل المتهم لتصويرِ محاكاتِه لهذهِ التفصيلاتِ فى مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابة العامة.