محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنموية بالمحافظة استعدادا لافتتاحها

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

هنأ اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وكذا مواطني وأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يوافق التاسع عشر من مارس تزامنا مع الذكرى ال35 لاسترداد طابا ،وهنأ أمهات المحافظة بمناسبة عيد الام.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا المتابعة الدوري الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساع، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام.

وتابع المحافظ موقف استعداد مدينة شرم الشيخ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الهامة منها مبنى الرصد الامني، مضمار الهجن، القرية التراثية، والمستشفي البيطري، وبحيرات الاكسدة، ةنقطة مشاهدة الطيور، والحديقة المركزية، ومبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.



كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمسجد المنشية بطور سيناء، وموقف إنشاء مجمع الأديان (مسجد وكنيسة) بمنطقة نبق بشرم الشيخ، وكذا الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مسجد الصحابة بمنطقة السوق التجارى بشرم الشيخ، وتجهيز الفرش للمسجد والاستعداد لافتتاح في الاحتفال بليلة القدر وتكريم حفظة القران الكريم من أبناء المحافظة.



وتابع المحافظ الموقف التنفيذي للتوقيع المكاني لكافة المشروعات التي تنفذها الدولة.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع صرف مبلغ 500 جنيه لجميع العاملين بالمحافظة بالإضافة لكرتونة رمضانية بها السلع الغذائية الأساسية بالمجان.

وتابع محافظ جنوب سيناء أعمال جمع المعلومات الخاصة بمركز المتغيرات المكانية، ووجه رؤساء المدن والمعنيين بسرعة استيفاء البيانات المطلوبة.

وقدم اللواء المهندس بدر حسني مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، بعرض عددا من المشروعات التي تشرف عليها المديرية وعددها 15 مشروع ولفت لعدد من المشروعات جاهزة للافتتاح خلال العام الجاري، منها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والوحدة الاجتماعية بقرية الرملة، وبعض أعمال الإنشاءات بميناء الصيد ، ورفع كفاءة العمارات السكنية بطابا والمنطقة المحيطة بها، وأعمال اللاند سكيب، وأعمال ممشى مدينة دهب، والمسرح المكشوف بطور سيناء والمنطقة المحيطة وطريق البنوك بالمدينة .

كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي ورؤساء المدن بتسهيل إجراءات إنشاء دور المسنين بالمحافظة.