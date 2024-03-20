اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 12:56 م
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محافظة القليوبية تستلم 71 طن سكر كدفعة ثانية لتوزيعها بـ8 مدن

الأربعاء، 20 مارس 2024 12:38 م
محافظة القليوبية تستلم 71 طن سكر كدفعة ثانية لتوزيعها بـ8 مدن المحافظ يتسلم أطنان السكر
القليوبية - إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، تسلم محافظة القليوبية 71 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمة الوطنية الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية وكفر شكر والخانكة والخصوص شبين القناطر، بالإضافة إلى كميات سكر المبادرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

 

وأوضح محافظ القليوبية، أن هذه الكمية تعد الدفعة الثانية التي استلمتها المحافظة، حيث تم استلام 72 طن سكر الأسبوع الماضي، وتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمدن بنها وطوخ و كفر شكر، مؤكدا أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخرى لقرى المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين، وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

وبعث محافظ القليوبية، رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من  الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان.

 

ومن جانبه، ثمن محافظ القليوبية، الدور الحيوى والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقدماً الشكر للواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

أطنان السكر التى وصلت محافظة القليوبية (2)
أطنان السكر التى وصلت محافظة القليوبية 

 

أطنان السكر التى وصلت محافظة القليوبية (1)
سيارات السكر وصلت القليوبية

 

أطنان السكر التى وصلت محافظة القليوبية (4)
السكر داخل السيارات

 

أطنان السكر التى وصلت محافظة القليوبية (3)
سعر كيلو السكر 27 جنيها 






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