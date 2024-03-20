متحدث الأمم المتحدة: إسرائيل ترفض دخول مساعدات غزة بعد انتظار طويل للتفتيش

كتبت: هند المغربي

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن إرسال المساعدات إلى شمال غزة يتطلب الحصول على موافقات يومية من السلطات الإسرائيلية. لافتا الي أن قوافل الشاحنات غالبا ما تتم إعادتها دون السماح بدخولها حتى بعد انتظار طويل عند نقطة تفتيش وادى غزة.

وأشار المتحدث الأممي إلى مخاطر أخذ المساعدات من قبل أناس يائسين إما عند نقطة التفتيش أو على طول الطريق الصعب إلى الشمال مشددا على أن السبيل الوحيد لمنع ذلك هو ضمان توصيل ما يكفي من المساعدات.

وفي ذات السياق شدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مرارا على ضرورة أن يضمن الجيش الإسرائيلي الوصول الآمن والمستدام بدون عوائق إلى مختلف أنحاء غزة، وفتح جميع نقاط العبور الممكنة إلى القطاع لافتا الي أن الطرق البرية هي السبيل الوحيد لتوصيل المساعدات بالحجم المطلوب لمنع حدوث المجاعة.