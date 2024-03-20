الأمم المتحدة تحذر : أطباء غزة يعملون على مدار الساعة بدون طعام

كتبت: هند المغربي

قال تقرير للأمم المتحدة أنه على مدار الساعة يعمل أطباء غزة وعاملوها الصحيون في مختلف مستشفياتها القليلة المتبقية، لإنقاذ الأرواح وعلاج الأعداد المتزايدة من المرضى والجرحى. لافتا الي انهم يفتقرون إلى الإمدادات والأدوية الضرورية، كما يفتقرون أيضا إلى ما يكفيهم من الطعام مثلهم في ذلك مثل باقي سكان قطاع غزة.

ومن جانبه، قام فريق منظمة الصحة العالمية بزيارة مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة لتوصيل إمدادات ضرورية، ووفق احد الأطباء بالمستشفى أن وجبة واحدة قليلة جدا يتقاسمها شخصان، لافتا الي إن الوجبة في نهاية الأمر ليست كافية لطبيب مناوب لمدة 24 ساعة بالمستشفى.

ولفت التقرير الأممي إلي أن بدون الزيادة الكبيرة والفورية في توصيل المواد الغذائية والماء والإمدادات الأساسية، سيتواصل تدهور الوضع في غزة التي يطال الجوع جميع سكانها وتُضطر كل الأسر تقريبا إلى تفويت وجبات كل يوم فيما يقلل الكبار مقدار ما يتناولونه من طعام ليأكل الأطفال.