قاهر خط بارليف.. قصة إسماعيل بيومى ابن الإسماعيلية وأحد أبطال أكتوبر.. صور

الإسماعيلية – صبرى غانم

قدم الآلاف من أبناء محافظة الإسماعيلية ومحافظات القناة أرواحهم فداء لأرض مصر الحبيبة وخاصة أرض سيناء التي ارتوت بدماء أبناؤها من الشهداء كما قدم أيضا الآلاف من أبناء مصر تضحيات كبيرة في سبيل تحرير أرض سيناء من العدو الغاشم.

وهناك أيضا مصابين أصيبوا خلال حرب أكتوبر منهم من فقد عينيه ومنهم من فقد ساقه أو ساقيه ومنهم من فقد نصفه الأسفل والكل حمد الله على النصر وهزيمة العدو الصهيوني ومن بين الأبطال الذين سطر التاريخ اسمه من نور البطل إسماعيل بيومى والملقب بقاهر خط بارليف أثناء حرب أكتوبر 1973.

البطل شارك في إزالة الساتر الترابى من أمام خط بارليف الذى قال عنه العدو الصهيوني إنه أسطورة لا تقهر ولكن بالقوة والإرادة المصرية أزال ابطال الجيش المصرى هذا الساتر الترابى وتم عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، وتحقيق النصر.

وقال البطل إسماعيل بيومى: "شاركت في حرب أكتوبر 1973 وشاركت في عبور قناة السويس وانهيار خط بارليف حيث تم تدريبنا سابقا على مهمة إزالة الساتر الترابى"، مضيفا: "بدأنا ننفذ الفكرة ولم تأخذ معنا أكثر من ثلاثة ساعات انهار السد الترابى تمامًا وفتح الطريق للقوات المسلحة لعبور شرق القناة لذلك أطلقوا علينا جنود المهام المستحيلة لأنه كان من المستحيل إزالة هذا السد الترابى".

وأضاف إسماعيل بيومى أنه أصيب يوم 7 أكتوبر فى وجهه وفى أجزاء متفرقة من جسدى ولم أترك الميدان، وقام أحد أطباء الكتيبة الطبية بعمل رباط ميدانى للوجه وواصلت العمل واستشهد اثنين من زملائى فى ذلك اليوم، إلا أننى صممت الاستمرار ورفضت التحويل إلى الكتيبة الطبية، وكنت مكلفًا وقتها بحماية المواقع الخاصة للتصدى للقوات المتجهة إلى الدفرسوار، اشتبكنا معهم يوم 23 أكتوبر بالجنانين مدخل السويس حتى يوم 24 أكتوبر، وأصبت وقتها بشظايا صاروخ فى ذراعى اليمنى.

وأشار البطل إسماعيل بيومى إلى أنه تم تكريمى من عدد من الرؤساء وقادة الجيوش وأقوم حاليًا بالمشاركة فى ندوات توعية للشباب حول حرب أكتوبر من قبل الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أو من قبل هيئة قصور الثقافة وأعمل متطوعًا فى جمعية المحاربين القدامى.