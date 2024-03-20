شباب من شمال سيناء ينتشرون على الطرق لمناولة المسافرين إفطارهم.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مناطق بئر العبد وامتداد قراها غربا بشمال سيناء، انتشار أعداد من الشباب على مسار الطريق الدولى الساحلى الرابط بين شمال سيناء وبقية المحافظات يقومون بمناولة المسافرين إفطارهم.

قال أحمد شتيوى، من شباب مدينة بئر العبد المتابعين لأنشطة المجموعات التطوعية الخيرية، إن هذه عادة رمضانية قديمة تتجدد كل عام وهى أنه فى مدينة بئر العبد وقراها على طول مسار الطريق الدولى الساحلى ينتشر الشباب والأطفال من سكان هذه المناطق على طول الطريق وهم يحملون وجبات إفطار سريعة، ويقومون بتوقيف السيارات التى تحمل المسافرين وتقديم هذه الوجبات لهم.



وأضاف أن هذا المشهد الرمضانى أصبح مكررا وتتوارثه الأجيال ومايقدم وجبات إفطار ومياه وعصائر سريعة، أو حث المسافرين على التوقف لتناول الطعام على موائد الرحمن إذا تواجدت، وفى الدواوين والمجالس القريبة من الطريق، مشيرًا إلى أنه فى السياق ذاته لاتزال دواوين ومجالس مناطقهم تحتفظ بعادة جمع من حولها على مائدة إفطار واحدة كل يوم.



وقال إن الديوان فيه يلتقى الجميع من كل الأعمار والمستويات التعليمية والوظيفية يتناولون مع بعضهم البعض الطعام الذى أحضروه من بيوتهم ثم يستكملون أمسيتهم بتناول المشروبات الساخنة والقهوة وصلاة التراويح ومنهم من يكمل سهرته فى الديوان وهو تقليد سيناوى بكل مناطق سيناء شمالا وجنوبا.



افطار الصائمين في الدواوين



الدواوين تجمع الصائمين



بعد الافطار يحلقون حول النار لشرب القهوه والشاي



توزيع الافطار علي طول الطريق



صغار ينتظرون الصائمين



في انتظار وصول مسافرين



مظاهر استقبال الاهالي للمسافرين علي الطرق لافطارهم



يتسابقون لافطار المسافرين



