اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 10:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس بولندا يدعو "الناتو" لزيادة الإنفاق العسكرى إلى 3% من الناتج المحلى

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:04 ص
رئيس بولندا يدعو "الناتو" لزيادة الإنفاق العسكرى إلى 3% من الناتج المحلى الرئيس البولندى أندريه دودا
وارسو (أ ش أ)

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دعا الرئيس البولندى أندريه دودا، مجددا أعضاء حلف شمال الأطلسى "الناتو" إلى رفع الإنفاق العسكرى إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى.

ونقل (راديو بولندا) اليوم الأربعاء، عن دودا قوله "على حلف شمال الأطلسي أن يزيد بشكل عاجل إنفاقه الدفاعي لاسيما أن الأدلة الجديدة تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضاعف تحوله نحو اقتصاد الحرب بهدف مهاجمة الناتو في عام 2026 أو 2027".

وأضاف "أمامنا عامين أو ثلاثة أعوام يمكننا خلالها زيادة جهودنا، وتخزين الذخيرة وإنتاج الأسلحة لتحقيق أقصى قدر من الأمن الأوروبي".

وتنفق بولندا في الوقت الحالي 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع؛ مما يجعلها العضو الأكثر إنفاقا في الناتو من حيث النسبة المئوية على تحديث جيشها، في حين تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.







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