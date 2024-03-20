ديفيد كاميرون يدعو مجددا لوقف القتال فى غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

كتبت رباب فتحى

تحدث وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، مرة أخرى عن الحرب فى غزة ودعا لوقف إطلاق النار أثناء زيارته لتايلاند، وقال إنه من الضروري وقف القتال للسماح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، لكن يتعين على إسرائيل "إخراج زعماء حماس من غزة".

وذكرت رويترز أنه قال لوسائل الإعلام: ما يجب علينا أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم لإطلاق النار ومستدام. لن نفعل ذلك إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط. علينا إخراج قادة حماس من غزة، وعلينا تفكيك البنية التحتية للفصائل".

وكان كاميرون يزور قاعدة للقوات الجوية التايلاندية.

وفى تصريحات سابقة وصف كاميرون - فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" عدم اتخاذ إسرائيل خطوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة بـ "الأمر المحبط للغاية" وسط "وضع إنسانى رهيب". ودعا إسرائيل إلى فتح المزيد من نقاط العبور لإصلاح المشكلة.

وأوضح كاميرون أنه يمكن إصلاح النقص فى التسليم فى حال سمحت إسرائيل بدخول مزيد من موظفى الأمم المتحدة إلى غزة للمساعدة فى تجهيز المساعدات وإيصالها إلى مختلف أنحاء غزة، مضيفا: "ويمكنهم أيضا أن يفعلوا أشياء مثل الاستئناف الكامل للمياه والكهرباء التى تصل إلى شمال غزة وجنوبها".

وأكد "لقد أوضحنا تلك النقاط مرارا وتكرارا، ومن المحبط للغاية أن هذه الأشياء لم تحدث عندما نفكر فى الوضع الإنسانى الرهيب فى غزة"، مشيرًا إلى أن الأمر سيستغرق أشهر لإنشاء ميناء مؤقت.

كما لفت كاميرون إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستظل ملتزمة بالقانون الإنسانى الدولى.