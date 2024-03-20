خيط الجريمة.. دليل الهاتف يكشف مقتل سائق توك توك على يد صديقه بالإسكندرية

كتب سليم على

يقدم"اليوم السابع" فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

شهدت منطقة كرموز فى الإسكندرية، جريمة قتل بشعة بعدما أقدم سائق توك توك على قتل صديقه بمساعدة شقيقه داخل شقته بسبب خلافات بينهما.

خائن العيش والملح تربطه صداقة كبيرة بالمجنى عليه، حيث أنهما يعملان فى ذات المجال سواقة التوك توك ، فقبل بداية العمل يتقابلا ويتبدلا أطراف الحديث حول العمل وحياتهما الشخصية، قبل الواقعة بأيام نشبت خلافات بينهما ، واتفقا على أن يتقابلا فى منزل المجنى عليه.

حضر المتهم إلى منزل الضحية بصحبة شقيقه، وخلال حديثهما عن الخلافات تطور الأمر إلى مُشادة كلامية تطورت لمُشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بخنق المجنى عليه حتى فارق الحياة ولاذ بالهرب.

تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" ، له معلومات جنائية) داخل شقة سكنيه فى منطقة كرموز، وبمعاينة الجثة تبين أنه بكامل ملابسة وبه أثار اختناق حول الرقبة، وبالتحفظ على هاتف الضحية وفحصه تبين أن المتهم آخر من تحدث معه واتفقا على أن يتقابلا فى شقته ، تم ضبطه وبالضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.