خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لـ5 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة:

1- سؤال (حكم الدعاء علي النفس بالموت)





- اجابة فضيلة الدكتور علي جمعة كانت كافية وشارحة بما يكفي حيث قال فضيلته ان هذا الفعل فيه (قلة أدب مع الله) فمن مقتضيات الأدب مع الله أن نكون عبادات له ندعو بما يليق بذاته وجلاله جل وعلا لذلك أن أراد احد أن يقول هذا فله أن يتقيد بما يليق بعبوديته لربه فلو تعرض لفتن شديدة لا يتحملها له أن يقول كما جاء في الحديث (اللهم امتني مادامت الحياة خيرا لي وامتني مادام الموت خيرا لي)

2 - سؤال (صديقتي تجرح نفسها كنوع من العقاب عندما تقصر في الصلاة أو تخطئ فهل هذا يجوز ؟)

معلوم أن هذا لا يجوز ولا يصح للانسان أن يتعمد إيذاء نفسه لأي سبب كان حتي ولو لمعاقبة نفسه في تقصيره في عباداته لذلك قال فضيلة الأمام الدكتور علي جمعة للفتاة أنه يجب علي صديقتها التي تفعل ذلك أن تلجأ لاستشارة الطبيب النفسي الذي سيساعدها في هذا لأن ما تفعله هو أمر فيه شئ من الخلل النفسي واجب العلاج ولا تقبله الشريعة ونصح فضيلته بأن يحاول الشخص التغلب علي هذا الأمر من خلال كثرة الاستغفار والتوبة لله عز وجل والذكر والحديث مع من يثق فيهم ليتغلب علي احساسه النفسي هذا.

وفي حديثه قال فضيلة الدكتور علي جمعة أن الإسلام دين لايبني علي الترهيب فقط كما يزعم بعضهم .. فيكثرون من الحديث عن النار والعذاب في النار بل وعذاب القبر والثعبان الأقرع وغير ذلك من أهوال يوم القيامة فقط .. متناسيا الشفاعة يوم القيامة وذكر رحمة الله جل وعلا لعباده وهو أرحم الراحمين

3 - سؤال (حكم الدين في اللعب بألعاب الفيديو جيم التي بها ازدراء للمصحف)

- أحسن فضيلة الدكتور علي جمعة حفظه الله بإجابته عن هذا السؤال بقوله للشباب "اتعلموا برمجة كومبيوتر وادرسواها واصنعوا انتم ألعابا تعلم الناس الخير بدلا من تلك" وصدق فضيلته فهذا هو الصحيح والذي يجب أن يعرفه كل الشباب أن مقاومة الفكر بالفكر والعلم بالعلم والتنافس الشريف علي التفوق العلمي في كل المجالات.

4 - سؤال (كيف يشعر من فارقونا بالوقت في موتهم؟)

- شرح فضيلته ان معيار قياس الزمن في الدنيا يختلف عنه في الاخرة حيث ان في الاخرة ميزان الوقت غير ذلك .. وبذلك تشير الايات القرآنية في غير موضع كقوله تعالي [وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون] فمثلا لو مات أحدهم منذ مائة عام يكون قد مضي عليه عند ربه كثلاثة دقائق في الدنيا.

5 - سؤال (حكم من قتل نفسه بسبب لعبة من ألعاب الفيديو؟)

- مبدأ هام يرسيه فضيلة الدكتور علي جمعة بقوله " أن الحرية مسؤولية" لذلك الانسان وجب أن يكون فاهما لهذا جيدا ومثل تلك الألعاب صنعها شياطين الإنس اعاذنا الله منهم بسبب تدمير المجتمعات بتدبير شبابها وهذا أمر محرم ولا يقبله الشرع لذلك يحرم علي كل من شارك في صناعتها وهو يعلم تأثيرها علي أجيال الشباب وبالتالي وجب علي كل اب مسؤول عن رعيته أن يتابعهم ويتابع حتي العابهم واحوالهم كلها ليحافظ عليهم وعلي سلامتهم حتي يكبر الاولاد فيتحملون هم مسؤولية حماية أنفسهم وحماية من يعولون في المستقبل.