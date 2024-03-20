جهاز الإحصاء يجرى أول حصر للمناطق الصناعية فى مصر.. فيديو

كتب: مدحت عادل – تصوير: إبراهيم سعيد

كشف الدكتور مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجراء الجهاز أول حصر شامل للمناطق الصناعية في مصر والبيانات المتعلقة بها، وذلك في إطار التعداد الاقتصادي السادس الذي يجريه الجهاز حاليا.

وقال الدكتور مصطفى سعد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحصر يشمل اعداد المنشآت والعاملين بها ووارداتها وصادرتها وحجم مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة كان هناك مطالب برصد المقومات الاقتصادية لمناطق صناعية مثل مدينة العاشر من رمضان الصناعية.

وتناول مصطفى سعد آلية اختيار العينة من المنشآت الاقتصادية، حيث يتم التعامل مع المنشآت وفقا لأهميتها النسبية، فكل منشآة يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عاملين فهي مستهدفة بنسبة 100% داخل اعمال التعداد، يليها المنشآت التي تحتوى على أكثر من 5 عمال وأقل من 10 عاملين وتكون مستهدفة بنسبة 50% في التعداد، ثم المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 5 عاملين فهي مستهدفة بنسبة 5%، وبالتالي تصبح العينة مكونة من المنشآت داخل مناطق المعاونين وفقا للأهمية النسبية إلى جانب المنشآت التي يزيد فيها عدد العاملين عن 10 عاملين ولكنها خارج مناطق المعاونين لذا يتم ضمها ضمن العينة، من خلال الحصر الشامل للمنشآت في التعداد السكاني الأخير، وأيضا المنشآت المسجلة داخل الإحصاءات الجارية التي يجريها الجهاز سنويا.