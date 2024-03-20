توزيع 25 ألف كيلو لحوم فى قرى ونجوع مراكز محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، عن توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألف و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة المنوفية الأكثر احتياجاً، حيث يتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم ، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت 25 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم من أبناء محافظة المنوفية.

موضحًا أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

مشيرًا إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة المنوفية وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

وأضاف أن جمعية الأورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحى وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.