اليوم السابع
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تموين القاهرة تصادر 1.5 طن دجاج وزيت وتحرر 540 محضرا للمخابز

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:31 م
تموين القاهرة تصادر 1.5 طن دجاج وزيت وتحرر 540 محضرا للمخابز ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة انه تم شن حملات تفتيشية علي الاسواق والمحال والمخابز بمناطق القاهرة، وتمكنت حملة الرقابة بدائرة قسم شرطة القطامية من ضبط شركة للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمقطم لحيازته بقصد البيع والتوزيع نصف طن زيت وطن فيليه دجاج مجهولة المصدر ولا يوجد مستندات رسمية لحيازته هذه السلع، وذلك بالمخالفة للقانون وتم تحرير عن ذلك محضر وجارى العرض على النيابة المختصة.

وفي مجال الرقابة التموينية علي المخابز فقد تم تكثيف الحملات الرقابية علي عدة مناطق وأسفرت عن تحرير 540 محضر لمخالفات المخابز، وتنوعت مخالفات المخابز ما بين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة مواعيد ونقص وزن وعدم وجود ميزان، وتوقف عن العمل بدون إذن، وبيع خبز بأزيد من التسعيرة وعدم وجود ماكينة خبر.

وأضاف مدير تموين القاهرة، الحملات مستمرة دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن، موجها بأتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون او التراخي في حق المواطن.

وفي سياق اخر أكد "ثابت" انه تم السماح لعدد من المخابز البلدية بمد وقت العمل خلال الشهر الفضيل طبقاً لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار للمواطنين ، والسماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل خلال الفترة المسانية وحتى الساعة 9 مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز.

وأوضح مدير تموين القاهره بان اجمالي عدد المخابز التي تم الموافقة لها بمد العمل حتي التاسعة مساء خلال الشهر الفضيل بنطاق العاصمة بلغ 86 ، ويتم المرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر مشددا بانه لا تهاون أو تراخي في حق المواطن.







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