تموين القاهرة تحرر 3370 محضرا لردع المخالفين وضبط الأسعار

كتب سيد الخلفاوى

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أنه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء محافظ القاهرة بضرورة متابعة الأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية، تم تفعيل الحملات بشكل مكثف على الأسواق وأسفرت عن تحرير 3370 محضرا.

وشملت محاضر المخابز 2030 محضر وفيما يخص مخالفات البدالين التموينين تم تحرير 147 محضر كما تضمن اجمالي المحاضر الخاصة بالمواد البترولية والبوتاجاز ومحطات البنزين 63 محضر وشملت المحاضر ايضا 1130 محضر تحرر لعدد من المحلات العامة.

و تضمنت مخالفات المواد البترولية ومحطات البنزين مخالفة بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي فضلا عن توقف محطة البنزين عن النشاط بدون أذن، كما اوضح ان الحملات التفتيشية علي المحال العامة اسفرت عن تحرير 1130 محضر وتضمنت المخالفات وجود مخالفات عدم الإعلان عن الأسعارعدم وجود شهادة صحية، فضلا عن مزاولة نشاط بدون ترخيص لبعض المخالفين، ومخالفة انتهاء صلاحية لبعض السلع، وغش تجاري، وبيع بازید من السعر الرسمي، ومخالفة قانون حماية المستهلك.

وفي نطاق المخابز، أكد مدير تموين القاهرة أنه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر، مشددا على أنه لا تهاون او تراخي في حق المواطن، ومن خلال الحملات التفتيشية والرقابية علي المخابز وأسفرت عن تحرير 2030 محضر ، شملت مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفات توقف عن الإنتاج بدون أذن، ومخالفات لعدم وجود سجلات ببعض المخابز ، فضلا عن بيع خبز بأزيد من السعر الرسمى عدم وجود میزان حساس، وإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.

كما تم تحرير 147 محضرا لبدالين تموينيين وذلك للقيام بمخالفات تتعلق بعدم إعلان أسعار، وغلق بدال بدون اذن وكذا عدم إعطاء بون فضلا عن بيع بأزيد من الاسعار الرسمية لمقررات تموينية.

وقد تمت الحملات الرقابية بتوجيهات المحاسب ناصر ثابت عبد السلام وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة ومدير المديرية وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة وتم تنفيذ الحملات بقيادة مجدي عبد العال مدير التجارة الداخلية، وسامح فتحي مدير الرقابة التموينية بالمديرية.