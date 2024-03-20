تأجيل محاكمة تاجر فاكهة استدرج شخصا وقتله بشبين القناطر لمايو المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي، ومحمود مجدى عبد المقصود، ووكيل النيابة أحمد مصطفي، وأمانة سر كمال جاويش، تأجيل محكمة تاجر فاكهة لاتهامه بقتل شخص، وذلك لوجود خلافات مالية فيما بينهم، وعلي أثر تلك الخلافات قام المتهم بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش علي فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لليوم الثالث من دور مايو.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبري م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه في 28 / 12 / 2022، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر استدانته منه المبالغ مالية وتعثره في ردها عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة و كتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية" - بنية إزهاق روحه - فخارت قواه وسقط صريعاً فكبل يداه و قدماه و ألقاه في مجرى مائى ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدراجه بحيلة بزعم رده مبالغ مالية استدانها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعاً الصلة بينه وبين زويه حتى يتمكن من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة (قطعة من القماش)، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.