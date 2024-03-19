المؤبد لسائق ميكروباص لاتهامه بالاتجار بالهيروين في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد، لسائق ميكروباص، لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23159 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم 3089 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أنه في 19 / 11 / 2022، أن المتهم "محمود ح إ"، 31 سنة، سائق ميكروباص، ومقيم القلج بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط سائق ميكروباص، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.