بايدن: حرب غزة سببت معاناة رهيبة للشعب الفلسطينى

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحرب في قطاع غزة "سببت معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال بايدن بمناسبة عيد النوروز، "يأتي عيد النوروز هذا العام في وقت صعب بالنسبة للكثيرين، حيث تشتد الحاجة إلى الأمل أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "سببت الحرب في غزة أيضاً معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، وسوف نواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية لهم، بما يشمل الغذاء والماء والدواء والمأوى الذي هم في أمس الحاجة إليه".