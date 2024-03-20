اندبندنت: الأطباء يتناولون علف الحيوانات والأمهات يعانين سوء تغذية بغزة

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان " 24 ساعة في إحدى مستشفيات غزة"، ألقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على الأوضاع فى مستشفيات قطاع غزة المحاصر، وقالت إن الأطباء يضطرون إلى تناول علف الحيوانات للتغلب على نوبات عملهم الشاقة بينما لا تستطيع الأمهات إرضاع أطفالها بسبب ضعفهن الشديد وجوعهن، فى الوقت الذى تعانى فيه النساء الحوامل فى العناية المركزة من سوء التغذية الشديد الذى يؤدى فى بعض الحالات لفقدان الأجنة، كما أن الأطفال حديثى الولادة محشورون في حضانات بسبب ضيق المساحة.



وأوضحت الصحيفة أن هذه هي الصورة القاتمة التي رسمها الأطباء والممرضات في شمال غزة الذي مزقته الحرب، حيث تتكشف مجاعة كارثية في الوقت الحقيقي.

وتنفي إسرائيل بشدة وجود أي قيود على دخول المساعدات إلى غزة وتصر على أنها تدعم توصيل الإمدادات جوا وبرا وبحرا. لكن كبار المسئولين في الأمم المتحدة يقولون إن هذه الأزمة الإنسانية هي نتيجة للقيود الإسرائيلية المعوقة وقصف القطاع ردا على هجوم 7 أكتوبر.

يقول أحمد الكحلوت، أحد كبار الممرضين في مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة: "الوضع في المستشفى كارثي، فنحن نواجه نقصًا حادًا في كل شيء، بدءًا من الكهرباء والموظفين والغذاء والأدوية والمياه النظيفة". وهي إحدى المرافق الوحيدة في الشمال الذي مزقته الحرب والتي تعالج الأطفال حديثي الولادة والأطفال.

وأضاف: "حوالي 70% من النساء اللواتي يلدن في مستشفياتنا ينتهي بهن الأمر في وحدات العناية المركزة بسبب انخفاض المناعة وسوء التغذية".

وأضاف "لا تستطيع الأمهات المرضعات إطعام أطفالهن لأنهن لا يجدن ما يكفي من الطعام لتناوله. إنه أمر كارثي لأن الطفل قد يعاني من التهاب رئوي بسيط، ولكن بسبب ضعف مناعته أصبح الأمر قاتلا".

وأوضحت الصحيفة أن وحدة العناية المركزة الخاصة بكمال عدوان، والتي تعمل بالطاقة الشمسية، تحتوي الآن على ستة أسرة وخمس حضانات فقط، بسبب انقطاع الكهرباء إلى حد كبير.

ويضيف: "في الغالبية العظمى من الحالات، يتعين علينا وضع طفلين في حضانة واحدة - ومع أسرة وحدة العناية المركزة نضع طفلين إلى ثلاثة أطفال في سرير واحد لتوفير المساحة".

وتُظهر مقاطع الفيديو من المستشفى مجموعات صغيرة من الأطفال، غالبًا ما يكون العديد منهم على السرير، مع آبائهم القلقين الذين يتشبثون بهم.