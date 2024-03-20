إسرائيل تقتل أكثر من 100 من العاملين فى تقديم المساعدات بغزة خلال أسبوع

كتب أحمد جمعة

أكد مكتب الإعلام الحكومى في غزة، الأربعاء، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 8 مجازر خَلَّفت أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومى، في بيان له، أن الاحتلال يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين فى مجال المساعدات الإنسانية إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك، وكذلك يهدف إلى محاولات لنشر الفوضى والفلتان الأمنى والفراغ الإدارى فى قطاع غزة، غير أن ذلك فشل فشلاً ذريعاً بالتزامن مع حالة الإدراك والوعي الشعبي لمخططات الاحتلال.

أعرب عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للإرهاب "الإسرائيلي" ولجرائمه المستمرة ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، كما وندين بأشد العبارات الاصطفاف الأمريكي وبعض دول الغرب إلى جانب الاحتلال في هذه الحرب والانخراط فيها، ونحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال نفسه المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة بحق الباحثين عن الغذاء والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

طالب المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر إلى إدانة جرائم الاحتلال المتتالية، كما ونطالبهم بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء.