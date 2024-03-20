انخفاض سعر كيلو اللحم البلدى بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية لـ270 جنيها

كتبت - مرام محمد

شهد معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، انخفاضًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنها السكر والزيت والأرز واللحوم، مع ضخ الحكومة وشكلت القطاع الخاص كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية لسد احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم.

ويطرح معرض "أهلًا رمضان"، بشارع ترعة الزمر في العمرانية، أهم السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، أبرزها اللحوم، الدواجن، الأرز، المكرونة، البقوليات والتوابل بأنواعها، البيض، العسل، مشتقات الأجبان والألبان، اللحوم البلدية والمجمدة، المخللات، الزيوت، العسل.

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن في معرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية، إذ يطرح العارضون، اللحم البلدي بـ270 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم بـ250 جنيهًا للكيلو، وفراخ زنة 1.100 جم بـ125 جنيهًا، وفراخ زنة 1.200 جم بـ135 جنيهًا، وفراخ زنة 1.300 جم بـ150 جنيهًا.

ويشهد المعرض، متابعة دورية من إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، من حيث سلامة الأكياس ودرجة التجميد وتاريخ الإنتاج والصلاحية إلى جانب جودة السلع الغذائية والتموينية المعروضة واللحوم والدواجن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.