انخفاض أسعار السيارات الزيرو من 100 إلى 300 ألف جنيه بالسوق المصرية

كتبت : أماني سمير

حالة تفاؤل تسود قطاع السيارات المصري، ويتزامن ذلك مع توفير السيولة الدولارية والبدء في تسهيل إجراءات الاستيراد، وإعادة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك مع تمويل واردات المركبات المتنوعة كاملة الصنع، ومكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع وقطع الغيار أيضا.

وأعلن أكثر من وكيل سيارات لكل من الماركات الصينية والكورية عن وجود إنخفاض يصل إلي 300 ألف جنيه لإحدي الماركات الكورية الشهيرة، وبذلك اختفى تماما الأوفر برايس وسيتم البيع حاليا بالسعر الرسمي.

ويأتي وكيل آخر يمتلك عدة علامات صينية يقدم تخفيضا علي سياراته بواقع 160 ألف جنيه حتي الآن، من خلال عمل تخفيضات موسعة بنسبة من 6 : 8 % علي بعض الماركات، وعن الخصومات الخاصة بقطع الغيار فقد تم عمل خصم يصل إلي 25 % تقريبا .

ويلجأ الآن بعض موزعى وتجار السيارات لعمل تخفيضات جديدة خاص مع حالة الركود النسبية حاليا علي إحدي الماركات اليابانية بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية.