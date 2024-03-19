رابطة التجار: انخفاض أسعار السيارات وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس

كتبت : أماني سمير

حالة من الترقب يشهدها قطاع السيارات المصرى خاصة مع وجود تصنيفات جيدة للإقتصاد المصري من مختلف جهات التقييم وذلك عقب صفقة "رأس الحكمة" ومرونة أسعار الصرف والتي هدفها القضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى تأكيد محافظ البنك المركزى لتوفير الدولار خاصة لمكونات الإنتاج ومنها الخاصة بالسيارات المجمعة محليا.

قال أسامه أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" بالفعل إنخفضت بشكل كبير يقدر بنحو 20٪؜ علي الأقل لبعض الماركات المستوردة بالإضافة إلي إنتهاء ظاهرة الأوفر برايس لمعظم الماركات تقريبا.

وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن السيارات التي لاقت إنخفاضا كبيرا قد يصل الي 30 ٪؜ هي السيارات المجمعة محليا.

وبسؤاله عن حالة السوق والمبيعات كشف أبو المجد أن السوق في حالة ترقب من العملاء تحديدا، حيث يتوقع البعض مزيدا من الإنخفاض ولكن هذا هو الوقت الأنسب للشراء خاصة وأن الأزمات العالمية تؤثر بشكل كبير علي كميات إنتاج السيارات بالشركات الأم عالميا وبالتالي نقص المعروض الذي يتسبب بشكل مباشر في إنعاش ظاهرة الأوفر برايس بل وتطبيق زيادات علي بعض الماركات التي يوجد عليها طلب.