انخفاض أسعار الذهب 40 جنيها وعيار 21 يسجل 3010 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في مصر منذ فتح التداول على الذهب اليوم الأربعاء انخفاض بحوالي 40 جنيها، ليتراجع سعر الذهب من مستويات 3050 جنيها إلى مستوى 3010 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولاً في مصر.

سعر الذهب الآن:

عيار 24 يسجل 3440 جنيها.

عيار 21 يسجل 3010 جنيها.

عيار 18 يسجل 2580 جنيها.

عيار 14 يسجل 2007 جنيها.

الجنيه الذهب 24080 جنيه.

سوق الذهب العالمي



تركز الأسواق الآن بشكل مباشر على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. لكن من المتوقع أن تؤدي أي إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلى دفع المرحلة التالية من حركة الذهب.



سيكون التركيز بشكل خاص على المؤتمر الصحفي لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع بالإضافة إلى صدور توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بخصوص مستقبل أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.