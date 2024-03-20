انخفاض سعر الذهب فى مصر اليوم.. وعيار 21 يسجل 3030 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 حيث سجل الذهب هبوط قبل قليل بحوالي 20 جنيها بسبب انخفاض الدولار في السوق المصرفي، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3463 جنيها.

عيار 21 يسجل 3030 جنيها.

عيار 18 يسجل 2597 جنيها.

عيار 14 يسجل 2020 جنيها.

الجنيه الذهب 24240 جنيه.

سوق الذهب العالمي يترقب اجتماع الفيدرالي

يستمر التذبذب في السيطرة على تداولات سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الرابع على التوالي، وذلك في ظل عدم رغبة الأسواق في اتخاذ مراكز مالية جديدة على الذهب قبل صدور نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم الأربعاء.



انخفض سعر الذهب اليوم بشكل محدود بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 2154 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2157 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2155 دولار للأونصة.



تركز الأسواق الآن بشكل مباشر على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. لكن من المتوقع أن تؤدي أي إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلى دفع المرحلة التالية من حركة الذهب.



سيكون التركيز بشكل خاص على المؤتمر الصحفي لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع بالإضافة إلى صدور توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بخصوص مستقبل أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.



من المحتمل أن يتبنى البنك الفيدرالي الأمريكي موقفًا متشدد ويقلص توقعاته بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، خاصة بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت خلال الأسبوع الماضي بخصوص شهر فبراير لتأتي أعلى من التوقعات.