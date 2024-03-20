اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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انتشال 65 جثمانا لمهاجرين غير شرعيين جنوب غرب ليبيا

الأربعاء، 20 مارس 2024 06:40 م
انتشال 65 جثمانا لمهاجرين غير شرعيين جنوب غرب ليبيا مهاجرون
أ ش أ

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أعلن جهاز المباحث الجنائية فى ليبيا انتشال 65 جثة تعود لمهاجرين غير شرعيين، من وادى الجهرية بمنطقة الشويرف، جنوب غرب ليبيا.

وقال مكتب الإعلام الأمنى بالجهاز فى بيان أذاعه اليوم الأربعاء تلفزيون الوسط الليبى، إن فريقًا من الخبراء التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية انتقل إلى منطقة وادى الجهرية بالشويرف لمعاينة جثث المهاجرين مجهولى الهوية.

ولفت إلى أن عناصر الفريق انتشلوا الرفات، وأخذوا عينات الحمض النووى للجثامين، موضحا أن الفريق قام بإعادة دفن الجثث فى المقبرة.







ليبيا

مهاجرون

الهجرة غير الشرعية




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