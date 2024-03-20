انتشال 65 جثمانا لمهاجرين غير شرعيين جنوب غرب ليبيا

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أعلن جهاز المباحث الجنائية فى ليبيا انتشال 65 جثة تعود لمهاجرين غير شرعيين، من وادى الجهرية بمنطقة الشويرف، جنوب غرب ليبيا.

وقال مكتب الإعلام الأمنى بالجهاز فى بيان أذاعه اليوم الأربعاء تلفزيون الوسط الليبى، إن فريقًا من الخبراء التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية انتقل إلى منطقة وادى الجهرية بالشويرف لمعاينة جثث المهاجرين مجهولى الهوية.

ولفت إلى أن عناصر الفريق انتشلوا الرفات، وأخذوا عينات الحمض النووى للجثامين، موضحا أن الفريق قام بإعادة دفن الجثث فى المقبرة.