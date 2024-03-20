اليوم العالمي لصحة الفم.. تخلص من رائحة الفم الكريهة بهذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

في اليوم العالمي لصحة الفم، الذي يتم الاحتفال به في 20 مارس يصاب البعض برائحة الفم الكريهة لعدة أسباب ولكن السبب الطبي يرجع إلي البكتيريا الموجودة في الفم هي السبب في صدور الرائحة الكريهة، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshots أن استخدم زيت شجرة الشاي يحارب رائحة الفم الكريهة.

ما هي أسباب رائحة الفم الكريهة؟



العامل الأكثر شيوعًا لرائحة الفم الكريهة هو سوء نظافة الفم ، فإذا لم يتم الحفاظ على النظافة، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين الترسبات (طبقة لزجة من البكتيريا) على الأسنان حيث تترسب جزيئات الطعام وتسبب مشاكل في صحة الفم، بما في ذلك رائحة الفم الكريهة.



ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة أيضًا بسبب:

-تناول الأطعمة ذات الرائحة القوية.

-مشاكل في المعدة مثل الإمساك.

-التهابات الفم.

-جفاف الفم.

كيف يساعد زيت شجرة الشاي في محاربة رائحة الفم الكريهة؟



يمكن استخدام زيت شجرة الشاي في منتجات الرعاية الصحية للفم، لأنه يحارب بكتيريا المرتبطة برائحة الفم الكريهة، وفقًا لبعض الدراسات، كما إنه مضاد للبكتيريا، ومضاد للفطريات، ومضاد للأكسدة.

كيفية استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج رائحة الفم الكريهة؟



يمكنك استخدام غسول فم طبيعي باستخدام هذا المكون، وأضف قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء الدافئ واستخدمه كغسول للفم مرتين في اليوم، و نظرًا لأنه مضاد للبكتيريا، فهو يساعد على قتل البكتيريا وبالتالي يمكن أن يجعل فمك يشعر بالانتعاش. يمكنك إضافة القليل من أوراق النعناع إلى غسول الفم للحصول على رائحة أفضل.

في حين أن زيت شجرة الشاي له مزاياه الخاصة، يجب على بعض الناس تجنب استخدامه. وهذا يشمل الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد أو الطفح الجلدي أو أولئك الذين يعانون من جروح أو قرحة في الفم.



وتذكر أن مجرد استخدام زيت شجرة الشاي لن يحل مشكلة رائحة الفم الكريهة. انتبه لما تأكله، وحافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب كمية كافية من الماء والعصائر الطازجة. تحتاج إلى الحفاظ على نظافة الفم الجيدة أيضًا. لذلك، تنظيف أسنانك مرتين في اليوم أمر ضروري. يجب أيضًا تدليك اللثة وتنظيف اللسان وشطف الفم بعد الوجبات بغسول الفم!

