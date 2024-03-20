المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر فى المخدرات بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الحشيش و الميثامفيتامين"، بشبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21914 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3317 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد س ا"، 27 سنة، سائق، ومقيم إبراهيم بك - ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 22 / 8 / 2022، بدائرة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز جوهراً مخدرا (الميثامفيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه وردت معلومات أكدتها التحريات، وانتقلوا لمكان تواجد المتهم وبرفقته الشاهد الثاني وأجري معه عملية شراء وهمية حتى أخرج 2 كيس لجوهر الآيس المخدر فتم ضبطه واستخلص الكيسين من يده وعثر معه علي 6 أكياس ليكون المجموع 8 ثمانية أكياس لجوهر الآيس المخدر وكذا قطعتين بنيتين لجوهر الحشيش المخدر كما عثر معه على مبلغ مالي مقداره 525 جنيها وهاتف محمول، وعزي قصده الاتجار في المواد المخدرة و الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته.