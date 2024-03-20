المشدد 6 سنوات لخراط يتاجر بالمخدرات وسنة لطالب بتهمة التعاطى بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن لمدة 6 سنوات لخراط لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، والسجن لمدة سنة لطالب لتعاطيه مواد مخدرة، وغرامة 10 آلاف جنيه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27218 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2319 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين كلا من: "محمد م ا"، 17 سنة، خراط، ومقيم بعزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، و"أحمد ص س"، 20 سنة طالب، ومقيم بمدينة السلام ثان شبرا الخيمة - القليوبية، لأنهما في يوم 12 / 10 / 2022، المتهم الأول بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حاز وأحرز جوهراً مخدرا (indazole carboximide) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أحرز جوهراً مخدرا ( indazole carboximide )، وذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أيضا جوهراً مخدرا (الحشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.