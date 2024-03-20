الكنترولات تراجع بيانات استمارة امتحانات طلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تعمل كنترولات الثانوية العامة على مراجعة بيانات طلاب الثانوية العامة باستمارة التقدم للامتحانات، حيث يتم مراجعة الاستمارات وحصر أعداد الطلاب وفرزهم حسب الشعبة واللغة الأجنبية الثانية والديانة بسبب عقد امتحان التربية الدينية، وبعد انتهاء هذه المرحلة يتم البدء في إعداد أرقام جلوس الطلاب، حيث يتم وضع أرقام الجلوس وفق بيانات الطلاب والأعداد في كل محافظة.

وتبدأ الامتحانات الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.