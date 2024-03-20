الكل بيدعي ويصلي على النبي.. مجلس ديني في ليالي رمضان بساحة المرتضي في الأقصر.. مباشر

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات مجلس ديني في أمسية رمضانية مميزة بساحة الشيخ أحمد مرتضى في قرية الزناقطة بمدينة الأقصر، بحضور المئات من أبناء المحافظة.



وبدأ الشيخ أحمد مرتضى المجلس الديني بالدعاء والصلاة على رسول الله، وبين فضيلة المحبة في الله خلال الشهر الكريم، والتأكيد على حب رسول الله فهو طوق النجاة.



وكان قد قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات صلاة التراويح في عاشر أيام شهر رمضان المبارك، في الشوارع المحيطة بساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر.



وادي صلاة التراويح المئات من أبناء منطقة الزناقطة والقادمين من حول المحافظة لحضور حفل الإفطار السنوي لساحة الشيخ أحمد مرتضى، والذي تزامن مع عاشر أيام الشهر الكريم.



وعقب إنتهاء تناول الإفطار بعد أذان المغرب وأداء صلاة التراويح، إستمع الحضور لجلسة دينية فى حب رسول الله وآل البيت، فى كلمة لفضيلة الشيخ أحمد مرتضى رائد ساحة المرتضى بالأقصر، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف بالأقصر، حيث بدأ الحفل واللقاء بتلاوة قرآنية، وتحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب فى الله والتأسي برسول الله، وعن صفات الرسول الكريم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تنظم الساحة حلقات أسبوعية كل أحد وأربعاء لتعليم الناس أمور دينهم، ومن بينهم ذوي الهمم من الصم والبكم، حيث يتم تخصيص جزء من اللقاء الأسبوعي، لشرح ما ورد فيه الصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم.

