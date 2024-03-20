الصحة العالمية تقدم 3 طرق للإقلال من الملح لتجنب الجفاف فى الصيام

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح الهامة خلال الصيام لمنع الإصابة بالجفاف، موضحة، إن الأطعمة المحتوية على الصوديوم والأملاح تزيد من الجفاف أثناء الصيام وقد تزيد من الإصابة بالأمراض.



الملح يزيد الجفاف فى رمضان

وتقدم 3 نصائح تساعدك على تقليل استهلاك الملح:

1.قلل من إضافة الملح عند الطهي

2.لا تضع رشاشة الملح على مائدة طعامك



قلل استهلاك الملح

3.تجنب الأطعمة المصنعة والمخللات والجبن المالح والأطعمة القغنية بالدهون والصلصات.

وحذرت من التدخين خلال شهر رمضان، موضحة، إن التدخين يقصرعمرالمدخنين بمتوسط 10 سنوات، ويعاني المدخنون أيضًا من أمراض مرتبطة بالتدخين لسنوات.

وقالت، ادعم أحد أحبائك في رحلته للإقلاع عن التدخين، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، اتصل بخدمات المساعدة في بلدك للإقلاع عن التدخين للحصول على الدعم.