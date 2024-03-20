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السيطرة على حريق مخازن فى الأزبكية.. صور

الأربعاء، 20 مارس 2024 04:36 ص
السيطرة على حريق مخازن فى الأزبكية.. صور
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخازن بالطابق الأرضى لعقار مكون من أرضى و 6 طوابق في شارع زكى بمنطقة التوفيقية بدائرة قسم الأزبكية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخازن فى الأزبكية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق مخازن فى الأزبكية (1)
 
حريق مخازن فى الأزبكية (2)
 
حريق مخازن فى الأزبكية (3)
 
حريق مخازن فى الأزبكية (4)
 
حريق مخازن فى الأزبكية (5)
 
حريق مخازن فى الأزبكية (6)






حريق مخازن

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الحماية المدنية

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الازبكية




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