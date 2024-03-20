السيطرة على حريق ضخم فى 4 محلات تجارية وقت الإفطار بالمطرية دقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة علي حريق اندلع في أحد المحلات التجارية، المتخصصة في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وامتد إلي عدد من المحلات التجارية، دون وقوع خسائر بشرية، وذلك فى مدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، باندلاع حريق ضخم في محال الكترونيات وامتداد النيران إلي محلات مجاوره.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، وسيارات من الحماية المدنية، لمكان البلاغ محل الواقعة، والتي تمكنت من السيطرة علي الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وبالفحص تبين اندلاع النيران في محال إلكترونيات وامتداده للمحال المجاورة وقت الإفطار، فى منطقة السكة الجديدة وشارع صلاح الدين

وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي، واسفر عن تفحم محل الالكترونيات بالكامل، واتلاف جزئي في عدد 3 محلات مجاوره

تم السيطرة علي الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.