البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 0.3% بختام جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 34624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12183 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 6394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 9126 نقطة.