البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

كتب: محمد الأحمدى

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطيةالأرثوذكسية.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني أبناءه ببدء الصوم الكبير، وذلك في مستهل عظته الأربعاء الماضى في كنيسة الشهيد مار جرجس هليوبوليس بمصر الجديدة، وقال قداسته: "أهنئكم بالصوم الكبير الذي بدأ أول أمس الاثنين، وهي فترة مقدسة أرجو أن نهتم أن نخزن فيها الخزين الروحى".

وهنأ قداسته مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور 50 سنة على تأسيسه، وذلك بمناسبة مشاركة عدد من الكنائس الأعضاء في المجلس وأمينه العام الدكتور ميشال عبس، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم في افتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، وقال قداسة البابا: "نهنئ مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور خمسين على العمل في الشرق الأوسط وهي فترة شهدت عملاً وإنجازات كثيرة، ونحن استضفنا لأول مرة الجمعية العامة هنا في مصر عام 2022."