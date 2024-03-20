الأرصاد: ارتفاع الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14.