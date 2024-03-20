ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 86.48 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 86.48 دولار،وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 4 سنتات مقارنةً بسعر يوم أمس الثلاثاء والبالغ 86.44 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 78.75 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.54دولارمقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم متأثرة بارتفاع الدولار الذي أسهم فى زيادة تخوف المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين خلال الجلستين الماضيتين إلى أعلى مستوياتهما فى عدة أشهر.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 19 سنتا ما يعادل 0.2% لتصل إلى 87.19 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 35 سنتا، أي 0.4% ليبلغ 83.12 دولار للبرميل وارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي نتيجة مرونة الاقتصاد الأمريكى مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين.