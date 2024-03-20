اليوم السابع
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إخلاء سبيل صاحب الملهى الليلى المحترق فى التجمع الخامس

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:59 ص
إخلاء سبيل صاحب الملهى الليلى المحترق فى التجمع الخامس حريق مول تجاري في التجمع
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، إخلاء سبيل صاحب المقهى الليلى المحترق فى منطقة التجمع الخامس بكفالة 50 الف جنيه بعد أن وجهت له تهمة إدارة منشأة بدون ترخيص.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل جديدة في الحريق الذي اشتعل بمول تجاري يضم عددا من النبوك بالتجمع الخامس، حيث تبين أن النيران اندلعت داخل مطعم بالطابق الرابع بعد الأرضي، مما أسفر عن تفحم المطعم بالكامل، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان و تمت السيطرة عليه.

وانتقل فريق من خبراء المعمل الجنائى لموقع اندلاع الحريق، تمهيدا لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق، عقب الانتهاء من أعمال التبريد، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، في الوقت الذي يستمع فيه رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مول يضم عددا من البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران،وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.







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حريق التجمع الخامس

حريق

البنوك

حريق مول تجاري في التجمع




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