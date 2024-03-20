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أول ظهور لمدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الثانوى فى الدقهلية.. فيديو وصور

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:41 ص
أول ظهور لمدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الثانوى فى الدقهلية.. فيديو وصور مدرس الفيزياء قاتل طالب الثانوى بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب – محمد الحبشى

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ينشر "اليوم السابع" صورا وفيديو لأول ظهور لـ مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الثانوى في الدقهلية وتقطيع جثته، داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات المنصورة، التى تنظر بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهم، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، إلى ثبوت اتهامِه بـ جناية قتل الطفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ وذلكَ لرغبته فى الحصول على فدية من ذَويه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسًا خاصًا، وما أن علِمَ بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية –بعد شطره نصفيْن-، ثم طلب من ذويه فديةً مالية.

وأقر المتهم تفصيًلا بالتحقيقات بـ كيفيةِ اقترافِهِ الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها، حيثُ انتقل المتهم لتصويرِ محاكاتِه لهذهِ التفصيلاتِ فى مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابة العامة.

 

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والد-الضحية-بجوار-المحامين


 







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