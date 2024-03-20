أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 والتي تسجل استقرار ملحوظ عند مستويات 340 إلي 440 جنيها وبلغ سعر الكبدة البلدي 450 جنيها خلال أيام شهر رمضان المبارك 2024.

وتختلف أسعار اللحوم وفق كل محافظة وبحسب مناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.



وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 330 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها.



وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ450 جنيها.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى طرح اللحوم الحمراء، بمنفذ البيع بمديرية الزراعة فى مدينة الطور التابعة لمحافظة جنوب سيناء بأسعار مخفضة وجودة عالية على مدار شهر رمضان.

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمتابعة ، أن اللحوم البلدية متوفرة فى منافذ الوزارة بسعر 300 جنيهًا يوميا وكذلك كافة السلع الغذائية متاحة فى منافذ وزارة الزراعة بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار تنافسية وتخفيضات تصل الى 40% فى بعض السلع .



من جانبه كلف السيد القصير وزير الزراعة بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذ ثابت، و 33 منفذ متحرك، تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين.