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أسعار الدواجن فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية بعد التخفيض

الأربعاء، 20 مارس 2024 09:21 ص
أسعار الدواجن فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية بعد التخفيض دواجن - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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يشهد معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، إقبالًا من قبل المواطنين، حيث يقام بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2، ويضم نحو 110 باكيات بيعية تعرض مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ30%.

ويطرح المعرض فراخ زنة 1.1 جم بـ125 جنيهًا، فراخ زنة 1.2 جم بـ135 جنيهًا، فراخ زنة 1.3 بـ150 جنيهًا، طبق بانيه بـ170 جنيهًا، طبق دبابيس بـ105 جنيهات، طبق أوراك بـ85 جنيهًا، عرض خاص عبارة عن طبق يحوي فرختين بـ165 جنيهًا، كما يطرح البط بـ120 جنيهًا للكيلو، والبط المسكوفي بـ130 جنيهًا للكيلو.

ويوفر المعرض احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات والسلع الغذائية، وأبرزها الأرز، البقوليات، الزيوت، السمن، الجبن ومشتقات الألبان، اللحوم والدواجن البلدي والمجمدة، مصنعات اللحوم، ياميش رمضان.

ويشهد المعرض، متابعة دورية من إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، من حيث سلامة الأكياس ودرجة التجميد وتاريخ الإنتاج والصلاحية إلى جانب جودة السلع الغذائية والتموينية المعروضة واللحوم والدواجن.

 







اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان بالجيزة

معرض اهلا رمضان بالعمرانية

اماكن معرض اهلا رمضان بالجيزة

اسعار اللحوم

اسعار الدواجن

اسعار الدواجن في معرض اهلا رمضان



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