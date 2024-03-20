أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-3-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-3-2024.

إيقاف تداول 27 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومصر لصناعة الكيماويات، والمنصورة للدواجن، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والعربية للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وايه كابيتال القابضة، ومصر للألومنيوم، والألومنيوم العربية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومستشفى كليوباترا، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واودن للاستثمارات المالية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والكابلات الكهربائية المصرية، والدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 658.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.48%، والعرب على 5.86%، واستحوذت المؤسسات على 66.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.63%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 38.3 مليون جنيه، 225.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 58.4 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 842.2 ألف جنيه، 187.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 34624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12183 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 6394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 9126 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 6708 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1530 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:



- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.76%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 3.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.32%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 1.898 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.01%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.146 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.69%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 46.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:



- حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بسعر إغلاق 0.566 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.97%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 41.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.70%.



- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 22.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.898 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 17.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.