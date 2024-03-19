5 سنوات للمتهم باحتجاز زوجته ووالدها وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب مصنع، بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه باحتجاز زوجته ووالد زوجته والتعدي عليه بسلاح أبيض وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة وورقة بيضاء للتنازل عن قائمة منقولات الزوجية بمركز ديرب نجم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 4783 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 4205 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 12 مارس من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ع ن م" 43 عاما، صاحب مصنع، مقيم بمركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باحتجاز المجني عليهما زوجته "أمينة أيمن" ربة منزل، ووالدها، والتعدي عليه بسلاح ابيض "سكين" وإجبارهما على التوقيع على مستندات (إيصالات أمانة وورقة بيضاء) بالقوة والتهديد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد احتجز المجني عليهما وتعدى على المجني عليه ضربا بسلاح ابيض "سكين" وأكره المجني عليهم على التوقيع على مستندات (إيصالات امانة وورقة بيضاء) بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أن المتهم ارتكب جريمته حال زيارة المجني عليه والد زوجته إلى منزل الزوجية، فيما توفى المجني عليه والد زوجته بعد الواقعة بيومين من جراء حالته الصحية وفقا لما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.