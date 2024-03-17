"جنايات الزقازيق" تقضي بالإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى ومحمد إبراهيم، التصديق على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، ومعاقبة مزارعا بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل زوجته بدائرة مركز فاقوس.

تعود أحداث القضية رقم 21626 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 2393 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن م ح ح" 40 عاما، عامل زراعي، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 23 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتل زوجته المجني عليها "هبة إبراهيم" بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما نتيجة انقطاع المتهم عن العمل وأن المجني عليها هي من كانت تقوم بالإنفاق على مسكن الزوجية نتيجة عملها ببيع الألبان بالأسواق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا فاستقرت إحداها برقبتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.