وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وأن يشعر السكان هناك بالأمان وتوفير مساعدات إنسانية لهم .



وقال أوستن - في مؤتمر صحفي بقاعدة رامشتاين العسكرية في المانيا اليوم الثلاثاء "مستمرون في تشجيع القيادة الاسرائيلية لعمل ذلك؛ وللتأكد من أنهم يفعلون كل ما يمكن من أجل زيادة حجم المساعدات الانسانية التي تدخل غزة .



وأضاف الوزير - حسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لتقديم المساعدات لقطاع غزة، عن طريق "الإسقاط الجوي وعن طريق الخيار البحري"، مشيرا الى أنه يمكن أن نزيد من مقدار الوجبات التي نقدمها بشكل يومي لتصل الى مليوني وجبة وهذا رقم كبير.



وأكد أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح جنوب قطاع غزة، لا يجب أن تمضي قدما بدون خطة واضحة يمكن تطبيقها لإخلاء المدنيين من ساحة القتال والعناية بهم بعد اخلائهم