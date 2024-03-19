وزارة التعليم: لن تعقد امتحانات نهاية العام قبل 8 مايو المقبل

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لن تعقد تقييمات أو امتحانات نهاية العام قبل 8 مايو المقبل، وهو الموعد الذى تم تحديده من قبل الوزارة، على أن تستمر تقييمات الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى 23 مايو 2024.

وتتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.