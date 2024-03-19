اليوم السابع
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وزارة التعليم: لن تعقد امتحانات نهاية العام قبل 8 مايو المقبل

الثلاثاء، 19 مارس 2024 09:00 ص
وزارة التعليم: لن تعقد امتحانات نهاية العام قبل 8 مايو المقبل امتحانات الطلاب ارشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لن تعقد تقييمات أو امتحانات نهاية العام قبل 8 مايو المقبل، وهو الموعد الذى تم تحديده من قبل الوزارة، على أن تستمر تقييمات الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى 23 مايو 2024.
 
وتتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.
 
وتؤكد الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024، كما تؤكد الوزارة عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم 10 يونيو المقبل وحتى يوم 20 يوليو المقبل.
 
 






وزارة التربية والتعليم

تقييمات الطلاب فى صفوف النقل

موعد عقد تقييمات الطلاب فى صفوف النقل لنهاية العام




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